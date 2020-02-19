Власти Китая аннулировали аккредитацию журналистов Wall Street Journal

Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии.

По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции Wall Street Journal публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено.

"Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине", - сказал он.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства КНР, издание опубликовало статью, "дискредитирующую усилия китайского правительства и китайского народа в борьбе с эпидемией".

"Редакторы еще и осмелились дать статье ошеломляющий расистский заголовок "Китай - настоящий больной Азии", что вызвало большое возмущение китайского народа и широкое международное осуждение. Китайская сторона несколько раз выразила Wall Street Journal свой протест, неоднократно разъясняла изданию свою твердую и справедливую позицию и потребовала газету признать серьезность своей ошибки, публично извиниться, произвести расследование и наказать виновных", - отметил он.