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Власти китайского Шанхая ослабили карантин в некоторых районах города

Власти китайского Шанхая ослабили карантин в некоторых районах города Власти китайского Шанхая, которые уже больше месяца принимают жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, постепенно начали ослаблять карантин в некоторых районах, в основном на окраине города.
Другие страны
8 мая 2022 г. 19:49
Власти китайского Шанхая ослабили карантин в некоторых районах города

Власти китайского Шанхая, которые уже больше месяца принимают жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, постепенно начали ослаблять карантин в некоторых районах, в основном на окраине города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, однако бессрочный локдаун мегаполиса все еще продолжается.

Последние официальные статистические данные свидетельствуют о том, что большая часть жителей Шанхая все еще не может покинуть территорию своих компаундов. Они остаются на карантине.

Через почти полтора месяца власти города отчитались перед гражданами о достижении значительных успехов в борьбе с распространением вируса, заявив, что ситуация находится под контролем. Главным успехом была названа нулевая динамика в отдельных районах города и как следствие - некоторое смягчение в них карантинных мер для населения. Речь идет о семи из шестнадцати районах мегаполиса: Фэнсянь, Цзиньшань, Чунмин, Цинпу, Сунцзян, Путо и Цзядин. Определенные послабления получили также отдельные улицы в новом районе Пудун.

Согласно установленным правилам, в настоящее время покинуть территорию жилого комплекса или офиса могут только те, кто проживает в вышеуказанных семи районах города в профилактических зонах. В остальных, даже если компаунд относится к категории профилактических, все еще действует карантин до достижения нулевой динамики в распространении коронавируса.

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