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Власти Кипра задержали более 130 нелегальных мигрантов из Ливана

Власти Кипра задержали более 130 нелегальных мигрантов из Ливана Береговая охрана Республики Кипр задержала в первый день нового года 136 нелегальных мигрантов, которые прибыли на остров из Ливана в предоставленной контрабандистами лодке.
Другие страны
2 января 2024 г. 15:24
Власти Кипра задержали более 130 нелегальных мигрантов из Ливана

Береговая охрана Республики Кипр задержала в первый день нового года 136 нелегальных мигрантов, которые прибыли на остров из Ливана в предоставленной контрабандистами лодке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники Береговой охраны обнаружили лодку с мигрантами в районе мыса Греко, который является юго-восточной оконечностью острова, они препроводили ее на берег. На борту небольшого плавсредства находились 79 мужчин, 10 женщин и 47 детей, которые впоследствии были переведены в центр временного размещения Пурнара.

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