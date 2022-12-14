Власти Катара заявили о непричастности к коррупции в Европарламенте

Власти Катара отрицают причастность к делу о коррупции в Европарламенте (ЕП) при организации чемпионата мира по футболу. По этому делу была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три чиновника.

Власти Катара отрицают причастность к делу о коррупции в Европарламенте (ЕП) при организации чемпионата мира по футболу. По этому делу была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три чиновника.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в правительстве Катара.

"Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации", - говорится заявлении.

Вице-президент была задержана 9 декабря, в ее доме в Брюсселе прошли обыски. Она не признает вину. Помимо Кайли были арестованы еще три чиновника, среди них - советник ЕП в области прав человека Франческо Джорджи. 13 декабря стало известно, что при обысках в рамках уголовного дела были изъяты деньги на сумму 1,5 млн евро.