О нас

Власти Катара заявили о непричастности к коррупции в Европарламенте

Власти Катара заявили о непричастности к коррупции в Европарламенте Власти Катара отрицают причастность к делу о коррупции в Европарламенте (ЕП) при организации чемпионата мира по футболу. По этому делу была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три чиновника.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 14:03
Власти Катара заявили о непричастности к коррупции в Европарламенте

Власти Катара отрицают причастность к делу о коррупции в Европарламенте (ЕП) при организации чемпионата мира по футболу. По этому делу была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три чиновника.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в правительстве Катара.

"Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации", - говорится заявлении.

Вице-президент была задержана 9 декабря, в ее доме в Брюсселе прошли обыски. Она не признает вину. Помимо Кайли были арестованы еще три чиновника, среди них - советник ЕП в области прав человека Франческо Джорджи. 13 декабря стало известно, что при обысках в рамках уголовного дела были изъяты деньги на сумму 1,5 млн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi