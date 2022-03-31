Власти Канады выделят еще $2,3 млн на помощь коренным народам страны

Правительство Канады выделит еще 2,9 млн. канадских долларов (2,3 млн долларов США) на помощь коренным народам страны на фоне ситуации с обнаружением детских захоронений представителей индейских племен на территориях специализированных школ-интернатов.

Правительство Канады выделит еще 2,9 млн. канадских долларов (2,3 млн долларов США) на помощь коренным народам страны на фоне ситуации с обнаружением детских захоронений представителей индейских племен на территориях специализированных школ-интернатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо отметили, что он провел встречу с одним лидеров коренных народов тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Выделенные средства направят местным общинам, а часть из них пойдет на поиск захоронений, которые могут находится на территории провинции.