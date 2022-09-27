​​​​​​​Власти Канады введут санкции против Ирана

Власти Канады введут санкции против нескольких десятков иранских чиновников, предприятий, а также полиции нравов Ирана в связи со смертью иранки Махсы Амини, умершей в середине сентября после задержания.

Власти Канады введут санкции против нескольких десятков иранских чиновников, предприятий, а также полиции нравов Ирана в связи со смертью иранки Махсы Амини, умершей в середине сентября после задержания.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня я объявляю, что мы введем санкции против десятков лиц и организаций, включая так называемую полицию нравов в Иране", - сказал он, не приведя точного числа граждан и организаций, подпадающих под рестрикции.

Трюдо пояснил, что это связано с гибелью 22-летней Махсы Амини, которая 16 сентября была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. По его словам, власти Ирана "нарушают права человека и не защищают собственных граждан". Глава правительства добавил, что Оттава готова и дальше использовать санкции против Ирана, если нарушения прав человека в этой стране продолжатся.

Акции протеста в Иране начались 17 сентября после похорон Амини. Согласно официальной версии, 16 сентября девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она скончалась. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими.