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Власти Канады с 1 октября снимут все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии

Власти Канады с 1 октября снимут все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии Правительство Канады с 1 октября отменит последние рестрикции, связанные с въездом в страну, которые были введены из-за пандемии.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 18:25
Власти Канады с 1 октября снимут все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии

Правительство Канады с 1 октября отменит последние рестрикции, связанные с въездом в страну, которые были введены из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канадского правительства.

"Правительство Канады сегодня объявило о снятии всех связанных с COVID-19 въездных ограничений, требований тестирования, карантина и изоляции для въезжающих в Канаду с 1 октября 2022 года", - отмечается в документе. Кроме того, власти отменяют масочный режим в поездах и самолетах.

В настоящее время в Канаду могут въехать либо полностью, либо частично вакцинированные граждане любых государств. Последние должны проходить тест на коронавирус в аэропорту прибытия. Невакцинированные канадцы должны проходить 14-дневный карантин.

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