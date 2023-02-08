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Власти Канады намерены выделить $145,8 млрд на модернизацию системы здравоохранения

Власти Канады намерены выделить $145,8 млрд на модернизацию системы здравоохранения Власти Канады намерены в течение 10 лет выделить 196,1 млрд канадских долларов ($145,8 млрд США) на модернизацию национальной системы здравоохранения.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 06:44
Власти Канады намерены выделить $145,8 млрд на модернизацию системы здравоохранения

Власти Канады намерены в течение 10 лет выделить 196,1 млрд канадских долларов ($145,8 млрд США) на модернизацию национальной системы здравоохранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства страны.

Документ опубликовали после встречи премьер-министра Джастина Трюдо с представителями всех регионов Канады, на которой обсуждались проблемы здравоохранения.

"Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо провел встречу с представителями канадских провинций и территорий по поводу совместной работы над улучшением системы здравоохранения Канады, - отмечается в документе. - В ходе этой рабочей встречи федеральные власти объявили об увеличении финансирования региональных программ здравоохранения, которое в течение десяти лет составит 196,1 млрд долларов".

Средства, в частности, пойдут на повышение доступности медицинских услуг в отдаленных районах североамериканской страны и местах проживания коренных народов Канады. Также власти намерены увеличить численность медперсонала.

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Версия на азербайджанском языке Kanada səhiyyə sisteminin modernləşdirilməsinə 145,8 milyard dollar ayıracaq

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