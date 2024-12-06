Власти Канады могут передать запрещенное в стране огнестрельное оружие Украине

Канада запретила в стране свыше 320 моделей огнестрельного оружия.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что речь идет об оружии, соответствующем стандартам НАТО. Власти страны рассматривают возможность его передачи Украине.
Власти пошли на запрет этих моделей для борьбы с насилием с применением огнестрельного оружия. Теперь этим оружием нельзя законно владеть, продавать в стране или импортировать. Перевозка возможна лишь в ограниченных случаях.