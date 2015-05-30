Власти Канады будут лишать подданства тех, кто причастен к терроризму

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Канаде вступил в силу новый закон об иммиграции, который позволяет лишать канадского подданства лиц, обвиняемых в терроризме, государственной измене и шпионаже. Как заявил министр страны по вопросам гражданства и иммиграции Крис Александр, закон направлен на обеспечение безопасности канадцев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наше правительство знает, что главная задача любой власти - это обеспечение безопасности страны и ее граждан", - сказал он. Правда, закон предусматривает лишение канадского подданства только лиц с двойным гражданством.

Канадские власти приняли решение ужесточать законодательство в отношении террористов после атак на канадских солдат в провинции Квебек и Оттаве осенью 2014 года, а также после нападения исламиста на здание национального парламента. Так, правящая Консервативная партия Канады разработала законопроект, который, в частности, предусматривает существенное расширение полномочий Канадской службы безопасности и разведки (СБР) в отношении подданных, подозреваемых или уличенных в террористической деятельности. Если документ будет принят, то спецслужбы получат возможность блокировать финансирование террористических группировок через банковские и другие электронные переводы; задерживать подданных, подозреваемых в террористической деятельности, без санкционирования судами; создавать список лиц, которым запрещен выезд из страны, и отбирать у них паспорта.