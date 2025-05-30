Власти канадской провинции Саскачеван ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Власти канадской провинции Саскачеван ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Власти канадской провинции Саскачеван ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщил глава региона Скотт Мо в соцсети Х.

"Сегодня мы объявили чрезвычайное положение на всей территории провинции, так как лесные пожары угрожают нашим поселениям и уже вынудили тысячи жителей покинуть свои дома", - говорится в публикации.

На данный момент в Саскачеване зафиксировано 17 лесных пожаров, их площадь превышает 400 га. Эвакуированы жители почти 15 населенных пунктов. Свои дома покинули не менее 10 тысяч человек. Огнем уничтожено более 40 строений.

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения и в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба. О жертвах и пострадавших информации не поступало.