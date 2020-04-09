Власти Канады прогнозируют до 22 тысяч смертей от COVID-19

Количество летальных исходов от заражения новым коронавирусом в Канаде может составить от 11 до 22 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, опубликованном на сайте правительства.

Власти страны также прогнозируют, что к моменту окончания пандемии в стране может наблюдаться от 934 тысяч до почти 1,9 миллиона случаев заболевания COVID-19 в том случае, если канадцы будут соблюдать строгие меры безопасности в течение следующих нескольких месяцев.

Согласно прогнозам минздрава, при соблюдении всех необходимых мер борьбы с коронавирусом снижение его распространения ожидается к лету 2020 года.