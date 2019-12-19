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Власти Канады намерены запретить рекламу электронных сигарет

Власти Канады намерены запретить рекламу электронных сигарет

Правительство Канады намерено принять первые меры по снижению числа вейперов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По его данным, в частности, предлагается запретить всю наружную и онлайн-рекламу вейп-продукции, как и любую другую, которую могут увидеть или услышать дети и подростки. Магазинам будет запрещено выкладывать на прилавки электронные сигареты, а производителей обяжут на своей продукции сообщать о вреде вейпинга для здоровья. Еще одной мерой может стать запрет на вход в специализированные магазины молодым людям, которым нет 18 лет. Более предметно эти и другие предложения правительство начнет рассматривать в феврале 2020 года.

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