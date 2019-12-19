Власти Канады намерены запретить рекламу электронных сигарет

Правительство Канады намерено принять первые меры по снижению числа вейперов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По его данным, в частности, предлагается запретить всю наружную и онлайн-рекламу вейп-продукции, как и любую другую, которую могут увидеть или услышать дети и подростки. Магазинам будет запрещено выкладывать на прилавки электронные сигареты, а производителей обяжут на своей продукции сообщать о вреде вейпинга для здоровья. Еще одной мерой может стать запрет на вход в специализированные магазины молодым людям, которым нет 18 лет. Более предметно эти и другие предложения правительство начнет рассматривать в феврале 2020 года.