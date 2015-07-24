Власти Камеруна по соображениям безопасности ужесточили запрет на ношение паранджи

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Власти Камеруна ужесточили сегодня введенный ранее в этом месяце запрет на ношение традиционного женского одеяния, закрывающего лицо (паранджи).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мера, касавшаяся северных районов страны, теперь также распространяется на восточные области и прибрежную зону.

Запрет введен по соображениям безопасности, в рамках борьбы против боевиков радикальной группировки "Боко харам", чьи базы расположены в соседней Нигерии.

Ранее в этом месяце женщины-смертницы, одетые в паранджу, совершили серию терактов в городах Фотоколь и Маруа. Жертвами взрывов стали несколько десятков человек.

Запрет на ношение паранджи распространен и на крупный город Дуала - экономическую столицу Камеруна.

На этой неделе президент Камеруна Поля Бийя призвал граждан страны "быть бдительными и тесно сотрудничать с представителями сил безопасности" в целях борьбы с "Боко харам". Он осудил теракты, совершенные экстремистами, и пообещал, что властям удастся обезвредить боевиков.