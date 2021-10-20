О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Камбоджи разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам

Власти Камбоджи разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса.
Другие страны
20 октября 2021 г. 11:20
Власти Камбоджи разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство здравоохранения.

Как пишет издание, Минздрав страны проводит "политику недискриминации" в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности предварительно вакцинировались препаратами, включенными ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации", - цитирует издание пресс-секретаря Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.

18 октября в Камбодже вступили в силу новые требования прохождения карантина для въезжающих в страну лиц. Иностранные инвесторы, технические эксперты, дипломаты, руководители и координаторы проектов сотрудничества, а также камбоджийские госслужащие, возвращающиеся из зарубежных представительств, должны будут пройти только трехдневный карантин. Для полностью вакцинированных иностранных и камбоджийских граждан, прибывающих в страну в иных целях, период обязательного карантина сокращен с 14 до семи дней. При этом сохраняется необходимость предъявления ими медицинской справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Камбоджу, а также сертификата о вакцинации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке COVID-19-a qarşı peyvənd olunmuş əcnəbilərin Kambocaya girişinə icazə verilib
Версия на английском языке Cambodian authorities allow entry for foreigners vaccinated against COVID

Другие новости из категории

На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек
На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек
20 октября 2021 г. 11:04
В Кабуле произошел взрыв
В Кабуле произошел взрыв
20 октября 2021 г. 10:58
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран
20 октября 2021 г. 09:27
Теракт в центре сирийского Дамаска, погибли 14 военных
Теракт в центре сирийского Дамаска, погибли 14 военных
20 октября 2021 г. 08:55
Мощный взрыв в Афганистане, есть пострадавшие
Мощный взрыв в Афганистане, есть пострадавшие
20 октября 2021 г. 08:47
В Ираке ВС Турции нейтрализовали террористов РКК
В Ираке ВС Турции нейтрализовали террористов РКК
20 октября 2021 г. 06:39
Данные всех граждан Аргентины украдены хакерами и слиты в Сеть
Данные всех граждан Аргентины украдены хакерами и слиты в Сеть
20 октября 2021 г. 06:22
Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва
Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва
20 октября 2021 г. 04:53
В Мексике неизвестные захватили заложников при нападении на банк
В Мексике неизвестные захватили заложников при нападении на банк
20 октября 2021 г. 04:17
Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом
Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом
20 октября 2021 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi