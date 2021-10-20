Власти Камбоджи разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 иностранцам

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса.

Власти Камбоджи разрешили въезд в страну иностранцам, которые были привиты любыми вакцинами от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на камбоджийское министерство здравоохранения.

Как пишет издание, Минздрав страны проводит "политику недискриминации" в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности предварительно вакцинировались препаратами, включенными ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминации", - цитирует издание пресс-секретаря Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин.

18 октября в Камбодже вступили в силу новые требования прохождения карантина для въезжающих в страну лиц. Иностранные инвесторы, технические эксперты, дипломаты, руководители и координаторы проектов сотрудничества, а также камбоджийские госслужащие, возвращающиеся из зарубежных представительств, должны будут пройти только трехдневный карантин. Для полностью вакцинированных иностранных и камбоджийских граждан, прибывающих в страну в иных целях, период обязательного карантина сокращен с 14 до семи дней. При этом сохраняется необходимость предъявления ими медицинской справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Камбоджу, а также сертификата о вакцинации.