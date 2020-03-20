Власти Калифорнии вводят карантин для всего населения штата

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Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом распорядился о введении карантина для всего населения штата.

Как передает Report со ссылкой на Mediaite, данное распоряжение действует с 20 марта.

Согласно указу, каждый житель штата обязан находится дома в изоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 170 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.