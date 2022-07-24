Власти Калифорнии эвакуируют тысячи человек из-за лесных пожаров

В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров власти эвакуируют шесть тысяч человек.

В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров власти эвакуируют шесть тысяч человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Очаг мощного пожара расположен поблизости Йосемитского национального парка — одного из наиболее посещаемых природных парков Соединенных Штатов. Из-за возникшего здесь пожара, более двух тысяч домов и организаций поблизости остались без электричества.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, охваченная огнем площадь выросла до 40 квадратных километров.

Пожар тушат более 400 человек, привлечена авиация и тяжелая техника.