Власти Калифорнии эвакуируют тысячи человек из-за лесных пожаров

В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров власти эвакуируют шесть тысяч человек.
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Очаг мощного пожара расположен поблизости Йосемитского национального парка — одного из наиболее посещаемых природных парков Соединенных Штатов. Из-за возникшего здесь пожара, более двух тысяч домов и организаций поблизости остались без электричества.
По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, охваченная огнем площадь выросла до 40 квадратных километров.
Пожар тушат более 400 человек, привлечена авиация и тяжелая техника.