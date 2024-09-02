Власти Израиля в суде добиваются отмены всеобщей забастовки Федерации профсоюзов

Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовкой, объявленной Федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа.

Правительство Израиля через суд добивается отмены всеобщей забастовкой, объявленной Федерацией профсоюзов из-за ситуации с заложниками в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

По его словам, забастовка носит политический характер и не имеет отношения к трудовым конфликтам.

"Государственная прокуратура, от имени министра финансов и премьер-министра подала прошение в Тель-авивский суд по трудовым конфликтам запретить объявленную объединением профсоюзов забастовку", - отметил он.

Напомним, что в рамках забастовки к правительству предъявлены требования немедленно заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. С раннего утра понедельника сотни израильтян устраивают акции протеста на дорожных развязках и блокируют движение, требуя от властей спасения заложников.

В рамках забастовки так или иначе прекращена или ограничена работа госучреждений, портов, некоторых видов транспорта, учебных заведений и детских садов, торговых сетей и торговых центров.