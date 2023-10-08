Власти Израиля эвакуируют жителей приграничных районов с Газой

Власти Израиля в течение суток планируют эвакуировать всех своих граждан, проживающих вблизи от границы с сектором Газа.
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Спикер, чьи слова приводит израильская газета, не уточнил конкретные населенные пункты, где пройдет или уже проходит эвакуация гражданского населения.
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".