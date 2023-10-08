Власти Израиля эвакуируют жителей приграничных районов с Газой

Власти Израиля в течение суток планируют эвакуировать всех своих граждан, проживающих вблизи от границы с сектором Газа.

Власти Израиля в течение суток планируют эвакуировать всех своих граждан, проживающих вблизи от границы с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на газету Haaretz, об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Спикер, чьи слова приводит израильская газета, не уточнил конкретные населенные пункты, где пройдет или уже проходит эвакуация гражданского населения.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".