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Власти Италии заморозили активы граждан России и Беларуси на сумму 2 млрд евро

Власти Италии заморозили активы граждан России и Беларуси на сумму 2 млрд евро Итальянские власти заморозили счета, движимое и недвижимое имущество и другие активы россиян и белорусов на сумму около 2 млрд евро в связи с введенными ЕС санкциями.
Другие страны
4 июля 2023 г. 15:02
Власти Италии заморозили активы граждан России и Беларуси на сумму 2 млрд евро

Итальянские власти заморозили счета, движимое и недвижимое имущество и другие активы россиян и белорусов на сумму около 2 млрд евро в связи с введенными ЕС санкциями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки, как сообщает агентство ANSA, во вторник привел глава итальянского Управления финансовой информации Энцо Серата.

"На конец июня этого года было заморожено 170 финансовых сделок на имена 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств составляет более 330 млн евро", - уточнил, в частности, Серата.

Еврокомиссия с 2022 года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета 2022 года Еврокомиссия начала активную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около 200 млрд евро активов ЦБ РФ и порядка 24 млрд евро частных средств.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Rusiya və Belarus vətəndaşlarının 2 milyard avro məbləğində aktivlərini dondurub

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