​Власти Италии ограничили передвижение по стране для граждан

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Учитывая последние данные, рост числа заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны", - сказал Конте на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин, среди которых необходимость по рабочим или семейным обстоятельствам, а также по состоянию здоровья. Новые нормы вступают в силу 10 марта.

Кроме того, Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране.

"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома".

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, число летальных исходов достигло 463.