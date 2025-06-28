Власти Италии оценивают экономический эффект от свадьбы Безоса в Венеции в $1,1 млрд

Свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес обошлась им в €40-48 млн ($47-56 млн).

Свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес обошлась им в €40-48 млн ($47-56 млн).

Как передает Report, об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на президента итальянского региона Венетто, в который входит Венеция, Лука Дзайя.

Отмечается, что на церемонию прибыло 200-250 человек.

В свою очередь, министерство туризма Италии оценивает экономический эффект от свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в $1,12 млрд.

Торжества по случаю свадьбы основателя Amazon проходят с 26 по 28 июня. В числе гостей основатель Microsoft Билл Гейтс и королева Иордании Рания аль-Абдулла. Решение Джеффа Безоса и Лорен Санчес проводить свадьбу в Венеции стало причиной протестов местных жителей.