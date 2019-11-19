Власти Италии дополнительно выделят 65 млн евро на восстановление Венеции, пережившей опустошительное наводнение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства инфраструктуры и транспорта страны.

"Будут выделены 65 млн евро для того, чтобы сохранить и защитить Венецианскую лагуну, из них 46 млн евро пойдут на восстановление самого города", - говорится в документе.

Указанные средства являются дополнением к ранее выделенным 20 млн евро и позволят провести "работы по техническому обслуживанию и реконструкции в Венецианской лагуне".