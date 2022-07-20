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Власти Испании сообщили о гибели более 500 человек из-за жары

Власти Испании сообщили о гибели более 500 человек из-за жары Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что жара унесла жизни более 500 граждан страны
Другие страны
20 июля 2022 г. 20:56
Власти Испании сообщили о гибели более 500 человек из-за жары

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что жара унесла жизни более 500 граждан страны

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru., об этом сообщает Publico.

Он отметил, что страна страдает от тепловой волны и пожаров. Санчес подчеркнул, что изменение климата является проблемой настоящего времени, и призвал принять экологическую политику как государственную, которая «выходит за рамки законодательных органов и идеологической ориентации» властей.

По данным El Pais, бушующие в Испании пожары уничтожили в течение нескольких дней более 60.000 гектаров.

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