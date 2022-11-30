Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт.

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Europa Press.

По его данным, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение "рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт".

Как информирует Europa Press, судья Хосе Луис Калама начал предварительное судебное разбирательство, получив отчет, подготовленный испанской полицией.

"В документе подробно описаны ключевые детали происшествия", - уточняет агентство.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел около 13:00 по местному времени (16:00 по бакинскому времени). Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником посольства.