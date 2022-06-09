О нас

Власти Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян

Власти Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян Власти Испании одобрили стратегию по вакцинации от вируса оспы обезьян.
Другие страны
9 июня 2022 г. 22:34
Власти Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян

Власти Испании одобрили стратегию по вакцинации от вируса оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом журналистам сообщили в Минздраве королевства.

По его информации, "в настоящее время, принимая во внимание ограниченную доступность доз, приоритет будет отдаваться вакцинации после контакта с заболевшими для лиц с высоким риском тяжести заболевания". "Предэкспозиционная вакцинация в настоящее время не рекомендуется, хотя может быть рекомендована позднее в зависимости от развития вспышки и наличия вакцин", - добавили в ведомстве.

К настоящему моменту в Испании было подтверждено более 230 случаев заражения оспой обезьян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Германия передаст Украине до 3,5 млн евро
Германия передаст Украине до 3,5 млн евро
9 июня 2022 г. 22:21
Госдеп: Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной
Госдеп: Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной
9 июня 2022 г. 21:53
Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 15
Число жертв взрыва в шахте в Колумбии возросло до 15
9 июня 2022 г. 21:24
Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде
Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде
9 июня 2022 г. 20:59
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов
9 июня 2022 г. 20:42
В Нигерии при нападении боевиков на церковь погибли 40 человек
В Нигерии при нападении боевиков на церковь погибли 40 человек
9 июня 2022 г. 19:57
МИД Великобритании отреагировал на приговор британским гражданам в ДНР
МИД Великобритании отреагировал на "приговор" британским гражданам в "ДНР"
9 июня 2022 г. 19:49
Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию избрали непостоянными членами СБ ООН
Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию избрали непостоянными членами СБ ООН
9 июня 2022 г. 19:29
Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией
Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией
9 июня 2022 г. 18:34
Пентагон заявил о гибели четырех морпехов при крушении конвертоплана в Калифорнии
Пентагон заявил о гибели четырех морпехов при крушении конвертоплана в Калифорнии
9 июня 2022 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi