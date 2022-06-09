Власти Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян

Власти Испании одобрили стратегию по вакцинации от вируса оспы обезьян.

Власти Испании одобрили стратегию по вакцинации от вируса оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом журналистам сообщили в Минздраве королевства.

По его информации, "в настоящее время, принимая во внимание ограниченную доступность доз, приоритет будет отдаваться вакцинации после контакта с заболевшими для лиц с высоким риском тяжести заболевания". "Предэкспозиционная вакцинация в настоящее время не рекомендуется, хотя может быть рекомендована позднее в зависимости от развития вспышки и наличия вакцин", - добавили в ведомстве.

К настоящему моменту в Испании было подтверждено более 230 случаев заражения оспой обезьян.