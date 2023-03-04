Власти Испании не выплатили украинским беженцам обещанную финансовую помощь

Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне 2022 года правительством королевства.
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Министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива обещал украинским беженцам с низкими доходами ежемесячную помощь в размере €400 на семью с доплатой €100 на каждого несовершеннолетнего ребенка, однако из-за бюрократических проволочек деньги до беженцев не дошли.
На помощь могут рассчитывать 40 тыс. беженцев из 170 тыс., прибывших в Испанию. Отмечается, что невыплату помощи связывают с бездеятельностью части региональных «автономных сообществ», которым было поручено реализовывать на практике обещания испанского правительства.