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Власти Испании не выплатили украинским беженцам обещанную финансовую помощь

Власти Испании не выплатили украинским беженцам обещанную финансовую помощь Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне 2022 года правительством королевства.
Другие страны
4 марта 2023 г. 06:20
Власти Испании не выплатили украинским беженцам обещанную финансовую помощь

Тысячи украинских беженцев, находящихся на территории Испании, так и не получили финансовую помощь, обещанную им в июне 2022 года правительством королевства.

Как передает Report, об этом пишет El Pais.

Министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Хосе Луис Эскрива обещал украинским беженцам с низкими доходами ежемесячную помощь в размере €400 на семью с доплатой €100 на каждого несовершеннолетнего ребенка, однако из-за бюрократических проволочек деньги до беженцев не дошли.

На помощь могут рассчитывать 40 тыс. беженцев из 170 тыс., прибывших в Испанию. Отмечается, что невыплату помощи связывают с бездеятельностью части региональных «автономных сообществ», которым было поручено реализовывать на практике обещания испанского правительства.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya hakimiyyəti Ukraynalı qaçqınlara vəd etdiyi ödənişləri verməyib

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