Власти Испании не намерены вводить в Каталонию войска для урегулирования ситуации

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Правительство Испании не рассматривает возможность ввода войск в Каталонию для урегулирования ситуации в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества пиренейского королевства Альфонсо Дастис Кеседо.

На вопрос, рассматривает ли правительство Испании возможность ввода войск для восстановления порядка в Каталонии, глава внешнеполитического ведомства ответил: "Такого прогноза нет, поскольку действия правительства сосредоточены на восстановлении законности посредством правильного применения законодательства".

Министру был также задан вопрос, какие шаги предпримет правительство Испании, если Каталония провозгласит независимость. "Действия правительства в таком случае не отличаются от шагов, уже предпринятых для применения 155-й статьи конституции, двойным основанием для которой может служить то, что автономное сообщество не выполняет конституционные и правовые обязательства и его действия серьезным образом посягают на общие интересы Испании. В случае с каталонским правительством есть оба основания", - подчеркнул Кеседо.

21 октября председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что вводит в действие 155-ю статью конституции. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей главу региона Карлеса Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти Испании рассчитывают в течение полугода провести новые региональные выборы. Сенат должен одобрить данные меры 27 октября.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

В то же время газета La Vanguardia пишет, что власти Каталонии могут объявить о проведении досрочных выборов, а не о независимости, как считалось ранее.

По данным издания, в случае такого решения, выборы будут назначены на 20 декабря.