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    Власти Ирана заявили о задержании главных организаторов протестов

    Участники протестов, у которых были законные требования отделены от организаторов© AP

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, сообщает PressTV.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил представитель полиции Саид Монтазер-аль-Махди.

    По его словам, участники протестов, у которых были законные требования отделены от организаторов.

    Нарушителей выявили ни задержали.

    Он отметил, что власти освободили большинство ранее задержанных, оставив под арестом “бунтовщиков”, которые нарушили закон и нанесли ущерб частной и общественной собственности.

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