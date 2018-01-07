Власти Ирана заявили о задержании главных организаторов протестов

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, сообщает PressTV.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил представитель полиции Саид Монтазер-аль-Махди.

По его словам, участники протестов, у которых были законные требования отделены от организаторов.

Нарушителей выявили ни задержали.

Он отметил, что власти освободили большинство ранее задержанных, оставив под арестом “бунтовщиков”, которые нарушили закон и нанесли ущерб частной и общественной собственности.