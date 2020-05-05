​Власти Ирана вводят обязательное ношение масок в самолетах

Пассажиры всех авиакомпаний в Иране будут обязаны использовать медицинские маски во время полета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде.

"Все авиакомпании обязаны предоставлять медицинские наборы, включающие маски, пассажирам. Все путешествующие после того, как попадают на борт самолета, обязаны их использовать", - цитирует его слова агентство ISNA.

Джафарзаде отметил, что меры приняты "в соответствии с рекомендациями представителей Минздрава". "Медицинские наборы, которые выдаются в самолетах пассажирам, будут проверяться Организацией гражданской авиации", - сказал он.

Кроме того, 2 мая власти Ирана ввели обязательное ношение масок для всех пассажиров общественного транспорта в Тегеране (метро, автобусы и такси).