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Власти Ирана просят граждан выявлять потенциальных диверсантов

Власти Ирана просят граждан выявлять потенциальных диверсантов Власти Ирана просят граждан выявлять потенциальных диверсантов
Другие страны
14 июня 2025 г. 17:39
Власти Ирана просят граждан выявлять потенциальных диверсантов

Министерство информации Ирана призвало граждан сообщать на горячую линию при виде подозрительных автомобилей и лиц, особенно в масках или темных очках.

Как сообщает Report со ссылкой на Nour News, ведомство просит сообщать о любых необычных передвижениях транспортных средств, особенно в нестандартное время суток или вблизи важных стратегических объектов.

"Некоторые деструктивные элементы могут использовать малые грузовые автомобили для транспортировки и запуска дронов, а также для наведения вражеских ракет", - говорится в сообщении.

Также граждан просят сообщать, если кто-то снимает видео вблизи военного, промышленного объекта или даже в жилых районах, либо запускает квадрокоптер в любом месте, даже на первый взгляд обычном. Подозрение должны вызывать и люди, входящие в здания с большими сумками в руках.

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Версия на азербайджанском языке İran vətəndaşlarını potensial diversantları müəyyən etməyə çağırıb

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