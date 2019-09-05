Власти Ирана отпустили часть экипажа Stena Impero

Иран освободил нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

"С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании и шедшего под британским флагом. Ждем с нетерпением освобождения остальной части команды. Это было одной из тем моих переговоров с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом. Диалог - мощный политический инструмент", - написала Валльстрём в своем аккаунте в Twitter.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.