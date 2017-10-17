Власти Ирака восстановили контроль над еще одним регионом

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Силы, состоящие из Иракской армии, сил федеральной полиции и боевиков "Хашди Шаби", восстановили контроль над поселком Кайар в Мосуле.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, группировка "Хашди Шаби" восстановила контроль центральной власти в районе Махмур иракской провинции Мосул.

Район Махмур, расположенный на юго-западе Эрбиля, с 2003 года по сегодняшний день находился под контролем вооруженных отрядов местного правительства на севере Ирака под названием "пешмерга".