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    Власти Ирака восстановили контроль над еще одним регионом

    Этот район с 2003 года был под контролем вооруженных отрядов автономии под названием пешмерга

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Силы, состоящие из Иракской армии, сил федеральной полиции и боевиков "Хашди Шаби", восстановили контроль над поселком Кайар в Мосуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, группировка "Хашди Шаби" восстановила контроль центральной власти в районе Махмур иракской провинции Мосул.

    Район Махмур, расположенный на юго-западе Эрбиля, с 2003 года по сегодняшний день находился под контролем вооруженных отрядов местного правительства на севере Ирака под названием "пешмерга".

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