Власти Ирака: У ИГ отбили почти все нефтяные месторождения в стране

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Власти Ирака сумели отбить у террористической группировки "Исламское государство" почти все нефтяные месторождения в стране, однако доходы ИГ от ранее разграбленных запасов нефти по-прежнему исчисляются миллиардами долларов".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства нефти Ирака Ассем Джихад.

"Армия и силы безопасности смогли вытеснить ИГИЛ из провинции Салах эд-Дин. Сейчас террористические группировки контролируют только небольшую часть разрабатываемых месторождений в провинции Найнава", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что само ИГ "не в состоянии разрабатывать месторождения в провинции Найнава, так как это требует технического опыта".

В то же время Джихад признал, что ранее ИГ сумела захватить довольно крупные запасы нефти. "Мы не можем назвать точных цифр, так как воровство было хаотичным, но речь идет о миллиардах долларов", - считает он.

Он добавил, что нефтяная промышленность Ирака потеряла миллиарды долларов из-за "Исламского государства".