​Власти Ирака получили жесткий ультиматум от США

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Американский генерал Джозеф Данфорд, который недавно побывал с визитом в Ираке, поставил перед местными властями ультиматум: либо они просят поддержки США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), либо просят Россию вмешаться.

Как передает Report, об этом он рассказал путешествовавшим вместе с ним журналистам, сообщает CBS News.

По словам военного, в США почувствовали «мучение», когда премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что приветствовал бы российские авиаудары в Ираке: США «не могут сейчас иметь отношения с Россией в контексте Ирака».

Нынешний ультиматум возник на фоне резкого усиления роли России в войне на территории Сирии, что западнее Ирака, где «президент Владимир Путин по существу спас своего близкого союзника – президента Башара Асада».