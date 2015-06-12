​Власти Ирака нашли тело Тарика Азиза

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Власти Ирака сумели обнаружить тело скончавшегося неделю назад Тарика Азиза, пропавшее в аэропорту Багдада . Как cообщает Report со ссылкой РИА Новости, об этом заявил адвокат семьи бывшего иракского вице-премьера.

Тарик Азиз, приговоренный в 2010 году к смертной казни, 5 июня скончался на 80-м году жизни в городе Насирия.

Ранее дочь Азиза Зейнаб заявила, что тело отца в четверг пропало в международном аэропорту Багдада, откуда его должны были отправить в Иорданию для похорон.

"Правительство вернуло тело, которое находилось у неизвестных", — заявил адвокат Бади Ареф Эззат (Badee Aref Ezzat), не уточняя подробностей инцидента.

Тарик Азиз на протяжении многих лет был одной из ключевых фигур в иракском руководстве . В апреле 2003 года Азиз добровольно сдался американскому командованию в Ираке.

В октябре 2010 года суд приговорил Азиза к смертной казни через повешение за участие в расправах в 1999 году.