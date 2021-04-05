Власти Иордании завершили расследование попытки госпереворота

Кроме того были задержаны несколько лидеров местных бедуинских племен и члены неназванного разведывательного агентства

Власти Иорданского Хашимитского королевства заявили о раскрытии заговора против короля Абдаллы II и аресте всех его участников. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Суд государственной безопасности Иордании рассмотрит итоги расследования об антиправительственном заговоре в королевстве.

В столице Иордании Аммане в ночь на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Кроме того были задержаны несколько лидеров местных бедуинских племен и члены неназванного разведывательного агентства. Власти страны предъявили обвинение единокровному брату короля Хамзе бен Хусейну, который до 2004 года был наследным принцем.

Обвиняемый в организации попытки госпереворота Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом.