Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти Индонезии заявили о приостановке военного сотрудничества с Австралией.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, пресс-секретарь индонезийской армии генерал-майор Вуранто заявил, что существуют технические причины, которые должны быть обсуждены. По словам генерала, решение было принято в декабре.

По сообщению телеканала ABC, на австралийской военной базе произошел инцидент во время подготовки индонезийского спецназа. В частности, индонезийский инструктор был оскорблен материалом, который был продемонстрирован на учебном объекте. Речь идет о представленных материалах касательно Панча Сила - пяти принципов индонезийской модели построения общества.