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    Власти Индонезии закрыли аэропорт на Бали из-за активизации вулкана Агунг

    Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Власти Индонезии приняли решение закрыть в пятницу международный аэропорт на курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.

    Приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени.

    По словам представителя аэропорта Нгурах-Рай Януса Супраюги, "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км.

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