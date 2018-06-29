Власти Индонезии закрыли аэропорт на Бали из-за активизации вулкана Агунг

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Власти Индонезии приняли решение закрыть в пятницу международный аэропорт на курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени.

По словам представителя аэропорта Нгурах-Рай Януса Супраюги, "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км.