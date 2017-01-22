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    Власти Индонезии задержали 17 граждан по подозрению в причастности к экстремистской деятельности

    Сейчас их допрашивают

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Индонезии задержали в аэропорту Джакарты 17 граждан страны, вернувшихся из поездки в Сирию, по подозрению в причастности к экстремистской деятельности.

    Как передает Report, об этом сoобшил Рейтер.

    «Сейчас их допрашивают. Если мы найдем какую-либо связь с терроризмом, мы продолжим расследование. Если нет, их передадут их семьям», — заявил представитель миграционной службы страны.

    Все подозреваемые прилетели на самолете турецких авиалиний, следовавшем из Стамбула. 

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