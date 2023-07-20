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Власти Индонезии задержали 12 человек по обвинению в торговле органами

Власти Индонезии задержали 12 человек по обвинению в торговле органами Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью продажи их почек.
Другие страны
20 июля 2023 г. 17:57
Власти Индонезии задержали 12 человек по обвинению в торговле органами

Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью продажи их почек.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Star.

Подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении индонезийского закона о торговле людьми, им грозит до 15 лет тюремного заключения и штраф до 600 млн рупий (около 40 тыс. долларов), если они будут признаны виновными.

Директор отдела уголовных расследований полиции Джакарты Хенгки Харьяди сообщил, что задержанных обвинили в вербовке людей со всей Индонезии через соцсети и отправке их в Камбоджу для операции по пересадке почки.

Жертвам схемы пообещали по 135 млн рупий (9 тыс. долларов) каждому.

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