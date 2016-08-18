​Власти Индонезии уничтожили 60 судов иностранных браконьеров

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Власти Индонезии уничтожили в среду 60 иностранных рыболовецких судов, конфискованных за браконьерство в территориальных водах страны.

Как передает Report, об этом заявила министр рыболовства и исследований моря "страны трех тысяч островов" Суси Пуджиастути

"Мне кажется, что это само по себе достаточно энергичное послание (иностранным браконьерам)", — цитирует ее в четверг газета Jakarta Post.

По словам министра, затопление было осуществлено в восьми точках крупнейшего архипелага мира — в основном, на его периферии.