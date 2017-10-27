Власти Индонезии продлили режим чрезвычайной ситуации на Бали

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Индонезийские власти продлили режим чрезвычайной ситуации на курорте Бали из-за извержения вулкана, расположенного на горе Агунг - самой высокой точки острова. Как сообщает Report со ссылкой на The Straits Times, такое решение было принято после заседания правительства.

Вместе с тем официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо подчеркнул, что основные туристические направления острова, а также административный центр Денпасар, не пострадают даже в случае извержения вулкана.

По предварительным оценкам местного правительства, убытки от объявленного 22 сентября режима чрезвычайной ситуации уже составили около 146 млн долларов США.