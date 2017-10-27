 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Власти Индонезии продлили режим чрезвычайной ситуации на Бали

    Убытки от объявленного режима ЧС уже составили около 146 млн. долларов США

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Индонезийские власти продлили режим чрезвычайной ситуации на курорте Бали из-за извержения вулкана, расположенного на горе Агунг - самой высокой точки острова. Как сообщает Report со ссылкой на The Straits Times, такое решение было принято после заседания правительства.

    Вместе с тем официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо подчеркнул, что основные туристические направления острова, а также административный центр Денпасар, не пострадают даже в случае извержения вулкана.

    По предварительным оценкам местного правительства, убытки от объявленного 22 сентября режима чрезвычайной ситуации уже составили около 146 млн долларов США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi