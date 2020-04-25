Власти Индонезии приостановили перенос столицы

Правительство Индонезии взяло паузу в реализации проекта переноса столицы на остров Калимантан, а подготовленные средства из бюджета частично направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на заявление главы Минфина Сри Мульяни Индравати.

"Курирующее данный проект министерство общественных работ и жилищного строительства перераспределило большую часть своих расходов, в том числе выделенных на создание инфраструктуры для новой столицы, на борьбу с распространением вируса", - отметила руководитель ведомства. По ее словам, "часть бюджета была направлена на модернизацию существующих и строительство новых больниц".

Индравати также рассказала, что "пока президент Джоко Видодо не дал окончательного ответа, какой объем средств на данный проект нужно закладывать в бюджет на будущий год". Между тем министр признала, что работы по переносу столицы "могут способствовать восстановлению экономики".

Индонезийский лидер в августе прошлого года объявил, что новая столица должна появиться в юго-восточной части острова Калимантан примерно к 2024 году. Предполагалось, что работы начнут уже в будущем году, проект оценивается в 33 млрд. долларов США.