Власти Индонезии предупредили жителей об угрозе цунами

Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами в связи с землетрясением, передает Report со ссылкой на Reuters.

Напомним, что сегодня произошло землетрясение магнитудой 7,1 у берегов индонезийского острова Суматра. Подземные толчки зафиксированы в 12.03 по времени UTC (16.03 по Баку). Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.