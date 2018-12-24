Президент Индонезии: Власти не имели возможности предупредить об угрозе цунами

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что профильные ведомства не имели возможности заблаговременно предупредить об угрозе цунами, которое стало причиной гибели более 280 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил после посещения наиболее пострадавшего района Пандегланг в провинции Бантен на острове Ява.

По его словам, "цунами носит неопределенный характер, различные ведомства, ответственные за оповещение, не могли заблаговременно установить приближение".

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо ранее сообщил, что число жертв стихии достигло 281, пострадали свыше 1000 человек.