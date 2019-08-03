Власти Индии просят туристов покинуть Кашмирскую долину из-за угроз теракта

Правительство индийского штата Джамму и Кашмир призывает паломников и туристов немедленно покинуть Кашмирскую долину в связи с полученной от разведки информацией о террористических угрозах.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление правительства.

"Принимая во внимание последние разведывательные данные о террористических угрозах, в частности касающихся Амарнатх-Ятры, и учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью в Кашмирской долине, в интересах безопасности и защиты туристов и тех, кто совершает паломничество к пещере Амарнатх-Ятра, им рекомендуется немедленно прекратить свое пребывание в долине и принять необходимые меры для скорейшего возвращения", - говорится в заявлении правительства штата.

Предупреждение правительство было сделано после того, как индийские военные и полиция штата Джамму и Кашмир в ходе совместной пресс-конференции заявили, что получили разведывательные данные о том, что "террористы, которых поддерживает пакистанская армия", пытались сорвать паломничество к пещере. Как отметили военные, по дороге к индуистскому святилищу были обнаружены боеприпасы и оружие, что подтверждает "непосредственное участие пакистанской армии".

Согласно данным телеканала, по некоторым предположениям, теракты могут быть приурочены к празднованию Дня независимости 15 августа.