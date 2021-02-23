Власти Индии признают погибшими более 130 человек, пропавших при сходе ледника

Власти штата Уттаракханд в Индии, где 7 февраля произошел сход ледника, инициировали процесс признания погибшими более 130 человек, пропавших без вести во время стихийного бедствия.

Власти штата Уттаракханд в Индии, где 7 февраля произошел сход ледника, инициировали процесс признания погибшими более 130 человек, пропавших без вести во время стихийного бедствия.

Как передает Report, об этом сообщила газета Times of India.

По этой информации, правительство штата выпустило официальное уведомление, которое позволяет родственникам пропавших обратиться за свидетельством о смерти. В соответствии с индийскими законами, лица, пропавшие без вести в катастрофе, официально объявляются погибшими, если о них не было никакой информации семь лет. Однако в данном случае решено не соблюдать эту норму, чтобы семьи погибших могли получить компенсацию от властей, указывает издание.

Правительство штата ранее объявило о выплате компенсации родственникам погибших в размере 400 тыс. рупий (около $5,5 тыс.), а центральное правительство в свою очередь обязалось выплатить по 200 тыс. рупий (около $2,75 тыс.).

Тем временем, как сообщает во вторник телеканал India TV, число тел погибших, обнаруженных в ходе спасательных работ, достигло 70. Кроме того, обнаружены фрагменты еще 29 тел.