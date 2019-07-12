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Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию для обсуждения путей выхода из кризиса

​Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию для обсуждения путей вы

Правительство Венесуэлы и оппозиция договорились создать комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса, которая будет действовать на постоянной основе.

Как передаёт Report, oб этом сообщил МИД Норвегии, который выступает посредником в переговорном процессе.

"Сообщаем, что представители ведущих политических акторов Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло. В рамках этого процесса была создана комиссия, которая будет работать на постоянной и оперативной основе, в рамках возможностей, предоставляемых (венесуэльской) конституцией, в целях выработки согласованного решения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

В документе подчеркивается, что участники переговоров должны проявлять "максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса".

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